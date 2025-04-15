Минулої ночі у Кременчуці п’яний хуліган на вулиці ображав жінку та пошкодив автівку

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Після приїзду працівників поліції, чоловік продовжував порушувати громадський порядок та ігнорував законні вимоги інспекторів

Сьогодні, 15 квітня, вночі патрульні поліцейські отримали повідомлення про хуліганські дії у Кременчуці на вулиці Республіканській. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

На місці події інспектори виявили 31-річного чоловіка, який поводився зухвало та нецензурно висловлювався на адресу жінки. Під час з’ясування обставин правоохоронцям стало відомо, що він також пошкодив автомобіль, який належить місцевому жителю.

Попри присутність працівників поліції, чоловік продовжував порушувати громадський порядок та ігнорував законні вимоги інспекторів.

За вчинені правопорушення на громадянина було складено:

протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство);

постанову за ч. 1 ст. 178 КУпАП (поява у громадському місці в стані сп’яніння).

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як у Шишацькій громаді чоловік посварився з жінкою у розважальному закладі, почав хуліганити та схопився за зброю — дістав автомат АК-74У.

А у ніч на 9 березня невідомий чоловік влаштував погром у багатоповерхівці поблизу з редакцією «Кременчуцького Телеграфа».

Ми також писали, що у Гадячі хуліган під час словесного конфлікту вдарив продавчиню скляною пляшкою.