Літні канікули у 2025 році можуть скоротити: скільки відпочиватимуть школярі

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 292

Згідно з урядовою постановою, навчальний рік цього року може тривати до 30 червня, але це не обов’язково — кожна школа самостійно встановлює дату закінчення навчання у межах, визначеного постановою Кабміну терміну

В Україні підходить до завершення 2024-2025 навчальний рік. Старшокласники шкіл наразі готуються до випускників іспитів у формі національного мультимедійного тесту (НМТ). Однак воєнний стан, який в Україні планують вчергове продовжити до 6 серпня, вносить у навчальний процес свої корективи, які можуть привести до зменшення літніх канікул у багатьох навчальних закладах.

Ще в липні минулого року уряд визначив, що навчальний рік триватиме з 2-го вересня 2024 року по 30 червня 2025 року. Про це йдеться у постанові Кабміну № 841. Отже, літні канікули для школярів гарантовано триватимуть з 1 липня до 31 серпня 2025 року. Хоча останній дзвоник у школах прозвучить традиційно 31-го травня. У червні діти можуть продовжити навчання та наздогнати програму через пропущені через тривалі повітряні тривоги, спалахи грипу та вимкнення світла уроки.

Однак, ця дата навчання та, відповідно, літніх канікул є рекомендованою. Адміністрація кожної школи може самостійно визначати тривалість канікул відповідно до того, як відпрацьована навчальна програма.

Відповідне роз’яснення надав Центр протидії дезінформації. У ЦПД пояснили, що немає законодавчого акту, який обмежував тривалість канікул. Закон «Про повну загальну середню освіту» передбачає, що кожен навчальний заклад самостійно визначає тривалість канікул (але вони мають бути не менше ніж 30 днів).

— Тобто, окремі навчальні заклади можуть продовжити повноцінне навчання у червні, зважаючи на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, а також на освітні втрати, пов’язані зі складною енергетичною та безпековою ситуацією упродовж навчального року. Також у червні школи можуть, як і раніше, організовувати пришкільні табори або інші активності, — зазначили в ЦПД.

Нещодавно ми писали, що на Полтавщині працюють над розширенням мережі округів і тимчасових екзаменаційних центрів, де абітурієнти цьогоріч складатимуть НМТ. Цьогоріч на Полтавщині національний мультипредметний тест складатимуть близько 13 тисяч учасників.

Ми також повідомляли, що у Кременчуці також триває підготовка екзаменаційних центрів до складання НМТ. .