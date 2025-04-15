У Лубнах у квартирі знайшли гранату — поліція відкрила провадження

Уночі 15 квітня близько 2.20 у Лубнах чоловік знайшов у квартирі родича вибухонебезпечний предмет, повідомила пресслужба поліції Лубенщини.
На місце виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти. Під час огляду в помешканні знайшли предмет, схожий на гранату із запалом. Його вилучили й направили на експертне дослідження.
За цим фактом слідчий підрозділ відкрив кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження з боєприпасами. Подробиці з’ясовують.
Нагадаємо, що у березні у Чутовому перехожий знайшов гранату на узбіччі.
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