У Лубнах у квартирі знайшли гранату — поліція відкрила провадження

Сьогодні, 15:08 Переглядів: 155

Уночі 15 квітня близько 2.20 у Лубнах чоловік знайшов у квартирі родича вибухонебезпечний предмет, повідомила пресслужба поліції Лубенщини.

На місце виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти. Під час огляду в помешканні знайшли предмет, схожий на гранату із запалом. Його вилучили й направили на експертне дослідження.

За цим фактом слідчий підрозділ відкрив кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження з боєприпасами. Подробиці з’ясовують.

Нагадаємо, що у березні у Чутовому перехожий знайшов гранату на узбіччі.