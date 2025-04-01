На Полтавщині перехожий знайшов гранату на узбіччі — поліція її вилучила

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Правоохоронці закликають у разі виявлення підозрілого предмета, зброї чи вибухівки їх не чіпати та негайно повідомити про знахідку в поліцію

Учора, 31 березня, близько 10.00 до сектору поліцейської діяльності № 2 (селище Чутове) Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевого громадянина про знайдений на узбіччі дороги предмет, схожий на гранату. Поліція з’ясовує обставини.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

— Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група та фахівці-вибухотехніки поліції. З дотриманням заходів безпеки поліціянти вилучили та направили на експертизу предмет, схожий на гранату РГН, — йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження встановлюється джерело походження небезпечного предмета.

В поліції нагадують, що самовільне переміщення, перевезення чи вилучення вибухонебезпечних предметів без залучення фахівців-вибухотехніків заборонено.

У разі виявлення підозрілого предмета, зброї чи вибухівки необхідно:

не чіпати підозрілий предмет;

негайно повідомити про знахідку в поліцію (102) або рятувальникам (101);

позначити місце небезпеки яскравою тканиною, гілкою або стрічкою;

попередити про небезпеку перехожих;

відійти від підозрілих предметів на безпечну відстань (на вулиці — не менше 100 метрів, а в приміщенні — не менше 50 метрів);

дочекатися приїзду поліцейських або рятувальників та вказати їм місце, де знаходиться небезпечний предмет.

— Будьте пильними й уважними та максимально сприяйте Силам оборони в протидії ворогові та забезпеченні правопорядку в громадах Полтавщини, — закликають правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Полтаві мешканка одного із багатоквартирних будинків виявила у своїй поштовій скриньці гранату.

У січні в селі Макухівка під Полтавою чоловік із гранатою погрожував поліцейським.