На Полтавщині перехожий знайшов гранату на узбіччі — поліція її вилучила

Правоохоронці закликають у разі виявлення підозрілого предмета, зброї чи вибухівки їх не чіпати та негайно повідомити про знахідку в поліцію
Учора, 31 березня, близько 10.00 до сектору поліцейської діяльності № 2 (селище Чутове) Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевого громадянина про знайдений на узбіччі дороги предмет, схожий на гранату. Поліція з’ясовує обставини.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
За вказаним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження встановлюється джерело походження небезпечного предмета.
В поліції нагадують, що самовільне переміщення, перевезення чи вилучення вибухонебезпечних предметів без залучення фахівців-вибухотехніків заборонено.
У разі виявлення підозрілого предмета, зброї чи вибухівки необхідно:
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Полтаві мешканка одного із багатоквартирних будинків виявила у своїй поштовій скриньці гранату.
У січні в селі Макухівка під Полтавою чоловік із гранатою погрожував поліцейським.
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