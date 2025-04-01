Допоможи ЗСУ стати мобільнішими! Військовим потрібні колеса

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 130

Машини рятують життя, але швидко зношуються через обстріли та бездоріжжя

Щодня тисячі українських військових боронять нашу країну на передовій. Вони ризикують життям, стоять під обстрілами, і водночас — їм часто бракує найнеобхіднішого. Сьогодні один із таких термінових запитів — колеса для автівок військових, які виконують бойові задачі на східному напрямку.

Автомобілі в зоні бойових дій — це не розкіш, а життєва необхідність. Вони перевозять поранених, доправляють боєкомплект, евакуюють людей з-під вогню, і, що найважливіше — рятують життя. Проте постійне пересування бездоріжжям, уламки снарядів і важке навантаження призводять до швидкого зносу шин.

Військові звернулися з проханням допомогти закупити нові колеса для автівок. Сума збору — 16848 грн.

Прохання придбати або надати посильний донат.

Приватбанк 4149 6090 0685 1267

Монобанк 444 111 44 0926 9949

Харченко Леонід Юхимович.

Призначення — допомога ЗСУ.