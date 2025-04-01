Допоможи ЗСУ стати мобільнішими! Військовим потрібні колеса

Машини рятують життя, але швидко зношуються через обстріли та бездоріжжя
Щодня тисячі українських військових боронять нашу країну на передовій. Вони ризикують життям, стоять під обстрілами, і водночас — їм часто бракує найнеобхіднішого. Сьогодні один із таких термінових запитів — колеса для автівок військових, які виконують бойові задачі на східному напрямку.
Автомобілі в зоні бойових дій — це не розкіш, а життєва необхідність. Вони перевозять поранених, доправляють боєкомплект, евакуюють людей з-під вогню, і, що найважливіше — рятують життя. Проте постійне пересування бездоріжжям, уламки снарядів і важке навантаження призводять до швидкого зносу шин.
Військові звернулися з проханням допомогти закупити нові колеса для автівок. Сума збору — 16848 грн.
Прохання придбати або надати посильний донат.
Приватбанк 4149 6090 0685 1267
Монобанк 444 111 44 0926 9949
Харченко Леонід Юхимович.
Призначення — допомога ЗСУ.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.