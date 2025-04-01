Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Сюжети, Допомога військовим

Допоможи ЗСУ стати мобільнішими! Військовим потрібні колеса

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 130

Машини рятують життя, але швидко зношуються через обстріли та бездоріжжя

Щодня тисячі українських військових боронять нашу країну на передовій. Вони ризикують життям, стоять під обстрілами, і водночас — їм часто бракує найнеобхіднішого. Сьогодні один із таких термінових запитів — колеса для автівок військових, які виконують бойові задачі на східному напрямку.

Автомобілі в зоні бойових дій — це не розкіш, а життєва необхідність. Вони перевозять поранених, доправляють боєкомплект, евакуюють людей з-під вогню, і, що найважливіше — рятують життя. Проте постійне пересування бездоріжжям, уламки снарядів і важке навантаження призводять до швидкого зносу шин.

Військові звернулися з проханням допомогти закупити нові колеса для автівок. Сума збору — 16848 грн.

Прохання придбати або надати посильний донат.

Приватбанк 4149 6090 0685 1267

Монобанк 444 111 44 0926 9949

Харченко Леонід Юхимович.

Призначення — допомога ЗСУ.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: ЗСУ донат війна збір колеса військові допомога ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх