У квітні ціни в Україні знизяться ще на понад 100 лікарських засобів — МОЗ

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Ціни ще на понад 100 ліків будуть знижені протягом квітня. Відповідні домовленості були досягнуті за результатами зустрічей міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка з українськими виробниками ліків. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Середній розмір знижки складе близько 17%. Загалом діапазон знижок коливатиметься від 10% до понад 60%, залежно від лікарського засобу, за винятком кількох високовартісних препаратів. До списку входять препарати для лікування серцево-судинних хвороб, ГРВІ, хвороб органів дихання, нервової та ендокринної систем, а також дерматологічних і шлунково-кишкових патологій, жарознижувальні. Їх перелік опублікований на сайті МОЗ.

— Список є динамічним та буде розширюватись у разі досягнення додаткових домовленостей, ми відкриті до подальшого діалогу. Окрім цього, впроваджуємо заходи для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку, щоб кожен пацієнт міг отримувати ліки за справедливою ціною, — зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

У міністерстві нагадали, що з 1 березня ціни на 100 найпопулярніших серед українців лікарських засобів найбільших українських фармвиробників знижені на 30% та надали перелік цих ліків.

Як зазначають у відомстві, крім того, завдяки діалогу з іншими національними фармвиробниками, були досягнуті домовленості про поступове зниження цін ще на 205 медпрепарати. Ціни на частину з них вже знижені (104 позиції), на решту — розпочнуть знижуватись протягом квітня (101 позиція). Їх повний перелік та максимально допустимі ціни для споживачів в аптеках з урахуванням чинних граничних націнок можна ознайомитись за посиланням.

— Якщо ви виявили завищені ціни на ліки — звертайтесь до Держпродспоживслужби для проведення перевірки аптечного закладу. Більше інформації про те, що необхідно вказати у звернені та куди його направити за посиланням, — закликають в МОЗ. — закликають в МОЗ.

У відомстві також зазначають, що з 1 березня до Держпродспоживслужби вже надійшло 1156 звернень громадян. Встановлені порушення законодавства про ціни й ціноутворення під час 44 проведених за цими зверненнями перевірок. За їх результатами до суб’єктів господарювання застосовано санкцій на загальну суму 213,4 тисячі гривень.

Нагадаємо, рішення РНБО України від 12 лютого 2024 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців», що введено в дію Указом Президента України № 82/2025, містить чіткий покроковий план зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. На виконання рішення РНБО нещодавно уряд вже врегулював націнки на лікарські засоби, заборонив практику маркетингових платежів та відновив перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

«Кременчуцький Телеграф» нещодавно писав, що українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Підписанти погодились знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних українських ліків на 30% вже з 1-го березня. Також запропоновано заходи, що створюють умови для стабілізації цін. Декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку.