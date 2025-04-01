Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Здоров'я, Споживач, Україна, Світ

У квітні ціни в Україні знизяться ще на понад 100 лікарських засобів — МОЗ

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 157

 

Розмір знижок складатиме від 10% до понад 60%, залежно від лікарського засобу

Ціни ще на понад 100 ліків будуть знижені протягом квітня. Відповідні домовленості були досягнуті за результатами зустрічей міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка з українськими виробниками ліків. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Середній розмір знижки складе близько 17%. Загалом діапазон знижок коливатиметься від 10% до понад 60%, залежно від лікарського засобу, за винятком кількох високовартісних препаратів. До списку входять препарати для лікування серцево-судинних хвороб, ГРВІ, хвороб органів дихання, нервової та ендокринної систем, а також дерматологічних і шлунково-кишкових патологій, жарознижувальні. Їх перелік опублікований на сайті МОЗ.

— Список є динамічним та буде розширюватись у разі досягнення додаткових домовленостей, ми відкриті до подальшого діалогу. Окрім цього, впроваджуємо заходи для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку, щоб кожен пацієнт міг отримувати ліки за справедливою ціною, — зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

У міністерстві нагадали, що з 1 березня ціни на 100 найпопулярніших серед українців лікарських засобів найбільших українських фармвиробників знижені на 30% та надали перелік цих ліків. 

Як зазначають у відомстві, крім того, завдяки діалогу з іншими національними фармвиробниками, були досягнуті домовленості про поступове зниження цін ще на 205 медпрепарати. Ціни на частину з них вже знижені (104 позиції), на решту — розпочнуть знижуватись протягом квітня (101 позиція). Їх повний перелік та максимально допустимі ціни для споживачів в аптеках з урахуванням чинних граничних націнок можна ознайомитись за посиланням

— Якщо ви виявили завищені ціни на ліки — звертайтесь до Держпродспоживслужби для проведення перевірки аптечного закладу. Більше інформації про те, що необхідно вказати у звернені та куди його направити за посиланням, — закликають в МОЗ.

У відомстві також зазначають, що з 1 березня до Держпродспоживслужби вже надійшло 1156 звернень громадян. Встановлені порушення законодавства про ціни й ціноутворення під час 44 проведених за цими зверненнями перевірок. За їх результатами до суб’єктів господарювання застосовано санкцій на загальну суму 213,4 тисячі гривень.

Нагадаємо, рішення РНБО України від 12 лютого 2024 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців», що введено в дію Указом Президента України № 82/2025, містить чіткий покроковий план зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. На виконання рішення РНБО нещодавно уряд вже врегулював націнки на лікарські засоби, заборонив практику маркетингових платежів та відновив перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

«Кременчуцький Телеграф» нещодавно писав, що українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Підписанти погодились знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних українських ліків на 30% вже з 1-го березня. Також запропоновано заходи, що створюють умови для стабілізації цін. Декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку.

ПО ТЕМІ:

Ціни на 100 найбільш популярних ліків будуть знижені на 30% вже з 1 березня — МОЗ

У Кременчуці продовжує діяти «Доступна аптека»: скільки місто відшкодувало за ліки

Вже в березні аптеки у кременчуцьких лікарнях почнуть працювати за програмою «Доступні ліки» 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: МОЗ ціни ліки аптеки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх