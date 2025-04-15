У профспілці в Кременчуці, імовірно, розтрачували гроші: слідчі вивчають справу

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 357

При цьому бухгалтерський облік у профспілці фактично не вівся

Автозаводський районний суд Кременчука надав слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів профспілки працівників держустанов України через підозру у розтраті коштів. Про це йдеться в ухвалі суду, яку оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 14 квітня.

За даними слідства, посадові особи місцевої організації профспілки могли розтратити гроші під час воєнного стану. Про це 20 грудня 2024 року повідомив правоохоронцям голова відповідної установи. Наступного дня за фактом привласнення майна (ч. 4 ст. 191 КК України) відкрили кримінальне провадження.​

Слідчі з’ясували, що з рахунку профспілки регулярно знімали готівку. Ці операції нібито контролювала одна зі службових осіб профспілки через систему «Клієнт-банк». При цьому бухгалтерський облік у профспілці фактично не вівся.​

У межах розслідування правоохоронці отримали дозвіл суду на вилучення банківських документів.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі розслідують можливе привласнення бюджетних коштів під час зведення укриття для школярів.