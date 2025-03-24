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Укриття для дітей. У Кременчуцькому районі розслідують можливе привласнення бюджетних коштів

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 372

Суд дозволив вилучення оригіналів документів, зокрема договору, додаткових угод, актів приймання-передачі товару, технічних паспортів, сертифікатів відповідності, кошторисної документації та платіжних інструкцій

Глобинський районний суд надав дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів у справі щодо можливого привласнення бюджетних коштів під час закупівель у сфері цивільного захисту. Правоохоронці ведуть розслідування у рамках провадження за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах). Про це стало відомо з ухвали суду.

За даними слідства, можливі зловживання пов'язані з договором на постачання швидкоспоруджуваної модульної споруди для укриття, укладеним між одним із відділів освіти Кременчуцького району та колективним підприємством на суму 2 млн 980 тисяч грн. Його уклали у 2023 році. Ревізія встановила, що споруда не відповідає будівельним нормам та державним стандартам.

Суд дозволив вилучення оригіналів документів, зокрема договору, додаткових угод, актів приймання-передачі товару, технічних паспортів, сертифікатів відповідності, кошторисної документації та платіжних інструкцій.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують можливе зловживання владою та розтрату бюджетних коштів виконавчим комітетом під час капітального ремонту гуртожитку для вимушених переселенців у Глобиному. Загальна сума робіт складає понад 13 млн гривень.

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Автор: Телеграф
Теги: укриття привласнення
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