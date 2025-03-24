У Кременчуці біля будинку знайшли тіло чоловіка: поліція встановлює деталі

Учора, 23 березня, близько 6.00 на проспекті Лесі Українки у Кременчуці біля однієї із багатоповерхівок місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, загиблим є 30-річний місцевий мешканець. Для встановлення причини смерті його тіло направили на судово-медичну експертизу.
Наразі кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі обставини події встановлюють слідчі.
Нагадаємо, у Кременчуці правоохоронці затримали чоловіка, кий може бути причетним до вбивства знайомого.
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