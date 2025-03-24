У Кременчуці поліція затримала підозрюваного у вбивстві

Поліція встановила особу чоловіка, який підозрюється у вбивстві 61-річного мешканця Кременчука. Фігуранта затримали. Правопорушником виявився 60-річний місцевий мешканець. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
За цим фактом слідчим підрозділом поліції розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 21 березня, близько 7.30 на вулиці Коцюбинського у господарчій споруді місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка з травмами.
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