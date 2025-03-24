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У Кременчуці поліція затримала підозрюваного у вбивстві

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 474

 

Ним виявився 60-річний кременчуківець — йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Поліція встановила особу чоловіка, який підозрюється у вбивстві 61-річного мешканця Кременчука. Фігуранта затримали. Правопорушником виявився 60-річний місцевий мешканець. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

— За попередньою інформацією, між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. У ході конфлікту підозрюваний завдав потерпілому смертельних травм. Фігуранту вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою, — повідомив начальник Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, 21 березня, близько 7.30 на вулиці Коцюбинського у господарчій споруді місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка з травмами

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини вбивство затримали підозрюють Кременчук
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