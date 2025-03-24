У Полтаві автомобіль збив 14-річну дівчинку

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23 березня близько 13.45 на вулиці Луговій у Полтаві сталася ДТП, унаслідок якої постраждала неповнолітня пішохідка. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, 53-річний водій автомобіля Mazda збив 14-річну дівчинку.

Дитину з травмами госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середнього ступеня тяжкості.

Обставини аварії встановлюють слідчі.

Нагадаємо, що того ж дня у Кременчуці на Молодіжному автівка збила жінку.