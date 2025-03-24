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На головній площі Кременчука замість ковзанки працюватиме роллердром: проєкт рішення

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 260

 

Запрацювати він має уже 1 травня

У Кременчуці на площі Перемоги на місці ковзанки запрацює роликодром. Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Кременчуцької міської ради.

Віддають земельну ділянку площею 1130,0 м2 підприємцю Євгенію Лозовенку, який облаштовував на площі Перемоги і ковзанку взимку. 

Якщо виконавчий комітет ухвалить відповідне рішення, то роликодром у Кременчуці працюватиме із 1 травня 2025 року до 15 жовтня 2025 року.

Зазначимо, що роллердром на площі Перемоги монтували й торік.

Ковзанка ж узимку працювала із 1 грудня 2024 року до 15 лютого 2025 року

Працював роллердром замість ковзанки й у 2023 році.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: роллердром площа Перемоги
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