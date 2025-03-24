У Полтаві батько побив 11-місячне немовля — поліція (уточнено)

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 203 Коментарів: 1

Про це заявив дідусь дівчинки

22 березня після опівночі до поліції Полтави надійшло повідомлення від 63-річного чоловіка, який заявив про травмування своєї малолітньої онуки. За попередніми даними, 38-річний батько дитини вдома завдав травм 11-місячній доньці. Немовля ушпиталили. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Поліція Київського району розпочала кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що торік мешканець Кременчуцького району п'яним побив півторамісячного сина.