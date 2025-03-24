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У Кременчуці на Молодіжному автівка збила пішоходку – жінку госпіталізували

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 242 Коментарів: 1

 

Поліція встановлює обставини ДТП

23 березня близько 8.30 на міжквартальному проїзді проспекту Лесі Українки у місті Кременчук сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, Toyota під керуванням 26-річного водія наїхала на 78-річну жінку. Унаслідок ДТП постраждалу пішоходку госпіталізували.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості).

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: ДТП пішохідка Кременчук
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Коментарі: 1

1 401
evil:
Сьогодні, 10:27

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

 

Причина проста. Перенасиченне скупчення людей та автівок в одному місці. Наведіть лад пріберіть неконтрольовану стихійну торгівлю. Ринок має бути на ринку. Тротуари мають бути для переміщення пішоходів. А так там просто жах.


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