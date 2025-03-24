У Кременчуці на Молодіжному автівка збила пішоходку – жінку госпіталізували

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 242 Коментарів: 1

23 березня близько 8.30 на міжквартальному проїзді проспекту Лесі Українки у місті Кременчук сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, Toyota під керуванням 26-річного водія наїхала на 78-річну жінку. Унаслідок ДТП постраждалу пішоходку госпіталізували.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості).

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.