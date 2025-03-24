Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери обласного чемпіонату з дзюдо

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У здобутку дзюдоїстів — два перший, одне друге та два п’ятих місця

Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами чемпіонату Полтавщини із дзюдо, що проходив цими вихідними у Кременчуці. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І.Піддубного, де учасники змагань навчаються.

Змагалися на чемпіонаті учасники віком до 16 років.

За результатами чемпіонату вихованці спортліцею вибороли:

І місце — Віталій Шаляпін (55 кг), Вероніка Климовських (+70 кг);

ІІ місце — Єлизавета Дмитренко (57 кг);

V місце — Сергій Кірсанов (60 кг) та Данило Риженков (55 кг).

Готував спортсменів до змагань тренер Василь Новік.

Нагадаємо, минулого місяця кременчуцькі дзюдоїсти посіли призові місця на обласному чемпіонаті серед учасників віком до 21 року.