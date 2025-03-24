Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами чемпіонату Полтавщини із дзюдо, що проходив цими вихідними у Кременчуці. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І.Піддубного, де учасники змагань навчаються.
Змагалися на чемпіонаті учасники віком до 16 років.
За результатами чемпіонату вихованці спортліцею вибороли:
Готував спортсменів до змагань тренер Василь Новік.
Нагадаємо, минулого місяця кременчуцькі дзюдоїсти посіли призові місця на обласному чемпіонаті серед учасників віком до 21 року.
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