Знущання з 10-річного хлопчика у Зінькові: за справу взялася прокуратура

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 280

Відомо, що у березні четверо інших дітей побили хлопця та погрожували йому розправою

Справу щодо знущання з 10-річного хлопця у Зінькові передали до прокуратури. Про це інформують у пресслужбі прокуратури Полтавщини.

У п'ятницю, 21 березня, стало відомо, що четверо хлопців віком від 10 до 14 років на території недобудови близько двох тижнів тому познущалися з 10-річного хлопця. Із використанням нецензурної лексики вони погрожували своїй жертві фізичною розправою та побили.

Наразі ж правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Диканська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами катування малолітнього хлопчика, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та виготовлення відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 300 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що торік у Горішніх Плавнях підлітки побили неповнолітнього, а у Котельві троє підлітків на пляжі принижували, побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця.