У Миргороді позашляховик збив велосипедистку — поліція

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Сьогодні, 24 березня, близько 10.00 у Миргороді сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобіль Renault Duster, під керуванням 60-річного місцевого водія, та велосипед, яким керувала 45-річна місцева жителька.

Внаслідок зіткнення велосипедистка зазнала травм: її госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці Chery Tiggo збив велосипедистку — жінку госпіталізували.