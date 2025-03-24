Унікальна людина, яку неможливо замінити: у Кременчуці попрощалися із полеглим на війні Анатолієм Жарковим

Сьогодні, 24 березня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого на війні військовослужбовця, молодшого сержанта Анатолія Жаркова. Народився чоловік 12 вересня 1994 року у Кременчуці. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 22, закінчив Кременчуцький національний університет імені Остроградського, потім — Кременчуцький льотний коледж.
Попрощатися із полеглим захисником прийшли його рідні та близькі, знайомі, друзі, колишні однокласники та одногрупники, колеги.
Олена Цимбалістова була класним керівником в Антона, коли той навчався у льотному коледжі. Про свого учня згадує з теплом та усмішкою.
— Він був життєрадісним, дуже веселим. Фактично лідером серед інших. У них була дуже гарна група, а позаяк Толік був трохи старшим, то трохи навіть опікав їх. У навчанні він теж не був останнім, навчався добре. Та й взагалі був активним — вони і в КВН грали, і футболом займалися. Вели дуже активне, бурхливе студентське життя.
Жінка додає: про рішення Анатолія піти на війну вона дізналася зовсім недавно. А звістка про його загибель стала і для всього колективу коледжу, і для одногрупників справжнім шоком.
На сайті Кременчуцького льотного коледжу опублікували фотографії Анатолія зі студентських часів.
Спогадами про Анатолія поділився і його одногрупник, Сергій.
Сергій додає: після випуску з Анатолієм спілкувався дуже мало, але зараз шкодує про це. Адже хотів би зберегти про нього у пам’яті ще більше спогадів.
До лав Збройних сил України Анатолія мобілізували 20 червня 2023 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
Попри те, що загинув військовослужбовець понад рік тому, поховати його вдалося лише зараз — його останки ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Анатолія Жаркова на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
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