Унікальна людина, яку неможливо замінити: у Кременчуці попрощалися із полеглим на війні Анатолієм Жарковим

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 1 265

Загинув військовий понад рік тому, у лютому 2024 року

Сьогодні, 24 березня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого на війні військовослужбовця, молодшого сержанта Анатолія Жаркова. Народився чоловік 12 вересня 1994 року у Кременчуці. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 22, закінчив Кременчуцький національний університет імені Остроградського, потім — Кременчуцький льотний коледж.

Попрощатися із полеглим захисником прийшли його рідні та близькі, знайомі, друзі, колишні однокласники та одногрупники, колеги.

Олена Цимбалістова була класним керівником в Антона, коли той навчався у льотному коледжі. Про свого учня згадує з теплом та усмішкою.

— Він був життєрадісним, дуже веселим. Фактично лідером серед інших. У них була дуже гарна група, а позаяк Толік був трохи старшим, то трохи навіть опікав їх. У навчанні він теж не був останнім, навчався добре. Та й взагалі був активним — вони і в КВН грали, і футболом займалися. Вели дуже активне, бурхливе студентське життя.

Жінка додає: про рішення Анатолія піти на війну вона дізналася зовсім недавно. А звістка про його загибель стала і для всього колективу коледжу, і для одногрупників справжнім шоком.

На сайті Кременчуцького льотного коледжу опублікували фотографії Анатолія зі студентських часів.

Анатолій закінчив Кременчуцький льотний коледж у 2014 році за спеціальністю Менеджмент, освітньо-професійна програма Організація обслуговування на транспорті. Був життєрадісним, позитивним, щирим. Брав активну участь у громадському житті Коледжу. Був вірним другом. Колектив Коледжу пишається Героєм та щиро співчуває рідним та близьким! — зазначають у некролозі на сайті закладу.

Спогадами про Анатолія поділився і його одногрупник, Сергій.

— Він мені запам’ятався своєю безпечністю, своєю енергією, любов’ю до життя. Таких людей, як він, дуже мало. Він був за будь-яку авантюру, підтримував усі наші ідеї, взагалі був дуже активним. Це була просто унікальна людина. На жаль, його уже не заміниш і не повернеш…

Сергій додає: після випуску з Анатолієм спілкувався дуже мало, але зараз шкодує про це. Адже хотів би зберегти про нього у пам’яті ще більше спогадів.

До лав Збройних сил України Анатолія мобілізували 20 червня 2023 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Служив старшим стрільцем 3-ї парашутно-десантної роти. Загинув 28 лютого 2024 року поблизу села Орлівка Покровського району на Донеччині, — додає військовослужбовець.

Попри те, що загинув військовослужбовець понад рік тому, поховати його вдалося лише зараз — його останки ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Анатолія Жаркова на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.