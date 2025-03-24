На Полтавщині позашляховик злетів з дороги: постраждали водійка і пасажир

23 березня близько 23.10 у селі Мелехи Чорнухинської громади Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередніми даними, 26-річна водійка автомобіля Nissan X-Trail не впоралась з керуванням, і машина виїхала за межі дороги та врізалась у дерево.
Унаслідок аварії водійка та її 33-річний пасажир отримали травми та були доставлені до лікарні.
Поліція розпочала розслідування, з’ясовуються причини та обставини ДТП.
Нагадаємо, що того ж дня у Кременчуці на Молодіжному автівка збила жінку.
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