На Полтавщині позашляховик злетів з дороги: постраждали водійка і пасажир

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23 березня близько 23.10 у селі Мелехи Чорнухинської громади Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, 26-річна водійка автомобіля Nissan X-Trail не впоралась з керуванням, і машина виїхала за межі дороги та врізалась у дерево.

Унаслідок аварії водійка та її 33-річний пасажир отримали травми та були доставлені до лікарні.

Поліція розпочала розслідування, з’ясовуються причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, що того ж дня у Кременчуці на Молодіжному автівка збила жінку.