На Кременчуччині виявили двох браконьєрів, які під час нересту ловили рибу електровудками

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Учора, 13 квітня, близько 23.20 біля села Бугаївка Градизької громади під час патрулювання Сулинського заказника Кременчуцького водосховища працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з працівниками роти поліції особливого призначення та Держекоінспекції виявили двох чоловіків, які в автомобілі перевозили свіжовиловлену рибу, сітки та електровудку.

Для документування злочинної діяльності на місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

У правопорушників було вилучено близько 20 кг свіжовиловленої риби, майже 50 метрів сітки та електровудку. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 380 тисяч гривень.

За цим фактом підрозділом дізнання відділу № 1Кременчуцького райуправління поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає максимальне покарання — до 3-х років обмеження волі. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що із 1 квітня, на Полтавщині розпочинається нерестова заборона на вилов риби. Раніше ми повідомляли, що торік у період нерестової заборони на Полтавщині браконьєри наловили риби на понад 13 млн грн