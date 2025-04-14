Олена Шуляк
Українці, що втратили приватні будинки через війну, тепер зможуть отримувати компенсації на їхню відбудову
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуччині виявили двох браконьєрів, які під час нересту ловили рибу електровудками

Сьогодні, 12:52 Переглядів: 180

 

Поліція розпочала розслідування за фактом браконьєрства — збитки завдані державі попередньо оцінені у 380 тисяч гривень

Учора, 13 квітня, близько 23.20 біля села Бугаївка Градизької громади під час патрулювання Сулинського заказника Кременчуцького водосховища працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з працівниками роти поліції особливого призначення та Держекоінспекції виявили двох чоловіків, які в автомобілі перевозили свіжовиловлену рибу, сітки та електровудку.

Для документування злочинної діяльності на місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

У правопорушників було вилучено близько 20 кг свіжовиловленої риби, майже 50 метрів сітки та електровудку. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 380 тисяч гривень.
За цим фактом підрозділом дізнання відділу № 1Кременчуцького райуправління поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.
Санкція цієї статті передбачає максимальне покарання — до 3-х років обмеження волі. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що із 1 квітня, на Полтавщині розпочинається нерестова заборона на вилов риби. Раніше ми повідомляли, що торік у період нерестової заборони на Полтавщині браконьєри наловили риби на понад 13 млн грн

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини нерестова заборона нерест браконьєри електровудка Градизьк
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх