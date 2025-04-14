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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п’яний чоловік підпалив будинок: правопорушника затримала поліція

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 126

 

Палію загрожує до 10 років позбавлення волі

13 квітня, близько 21.00, в одному із приватних господарств селища Котельва нетверезий чоловік підпалив будинок. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що місцевий 39-річний мешканець, перебуваючи в стані сп’яніння, облив легкозаймистою речовиною кімнату та підпалив. Палій та 70-річний власник будинку самостійно вибралися із палаючого помешкання. Рятувальники ліквідували загоряння — обійшлося без постраждалих. Унаслідок пожежі знищена частина житлових приміщень.

— Працівники поліції затримали фігуранта, причетного до підпалу, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, — повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 3-х до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині чоловік викрав автомобіль, а потім підпалив його.

У січні ми повідомляли, що на Полтавщині до 10 років позбавлення волі засудили чоловіка, який торік улітку вбив свою знайому, а щоб приховати сліди злочину, підпалив її тіло та закопав

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Котельва підпалив підпал будинок
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