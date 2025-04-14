Хороший колега, надійний товариш: у Кременчуці попрощалися із полеглим військовослужбовцем Сергієм Трубіним

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Сьогодні, 14 квітня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці в останню путь провели померлого військовослужбовця Сергія Трубіна. Народився чоловік 21 грудня 1967 року у місті Нововолинськ на Волині. Навчався у Київському політехнічному інституті ім. І. Сікорського, жив у Кременчуці, працював на фабриці «Рошен».

Попрощатися із військовослужбовцем зібралися багато людей — його рідні та близькі, знайомі та колеги. Усі, хто знали Сергія, прийшли віддати йому останню шану.

Військовослужбовець із позивним «Малиш» та Олександр були колегами Сергія, працювати разом на «Рошені». Діляться: колега був дуже хорошим та щирим чоловіком.

— Він у нас був старшим оператором, працював механіком перед цим тривалий час. Більше 20 років працював на одному підприємстві. Відгуки про нього лиш позитивні завжди були, — розповідає Олександр.

— Десь на лінії якась проблема була — завжди приходив допомагав, усе міг полагодити. Казав: якщо якась допомога потрібна — звіть, — додає «Малиш».

За словами колег, мобілізували Сергія до лав Збройних сил України близько двох років тому.

— У нас намагаються усіх, хто працював, допомагати та підтримувати. Переписуватися, збори якісь закривати, купувати, що для служби потрібно. Я з ним особисто не спілкувався, але чув, що він десь на Покровському напрямку був, — додає «Малиш».

Як повідомив військовослужбовець із позивним «Лиман», на службу Сергія Трубіна мобілізували 9 лютого 2024 року.

— Мав звання старшого солдата. У військовій частині займав посаду старшого стрільця-оператора. Помер біологічною смертю 31 березня 2025 року у кареті швидкої допомоги на Запоріжжі, — додає «Лиман».

У померлого військовослужбовця лишилися дружина, син та донька. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Сергія Трубіна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.