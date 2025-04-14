Виробництво зброї та військової техніки в Україні зросло у 7 разів: у ВПК працюють 300 тисяч людей

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 107

На сьогодні Україна виробляє більше самохідних та причіпних артилерійських установок, ніж всі разом взяті країни вільного світу

За 2024 спроможність виробництва зброї та військової техніки в Україні зросла у сім разів. При цьому суттєво збільшилася кількість приватних виробників зброї. Напередодні Дня зброяра Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, Укроборонпром поділились досягненнями у сфері виробництва зброї. Про це повідомила АрміяInform.

Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін повідомив, що наразі від 30% до 40% зброї, яка використовується на фронті, зроблено в Україні.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін уточнив, що за 2024 рік з 718 виробників озброєння та військової техніки лише 13% виробників мають державну форму власності.

— Це була однією з наших цілей для того, щоб ми змогли відкрити наш оборонно-промисловий комплекс для приватного виробництва пустити приватний капітал і приватний сектор до виробництва озброєння і військової техніки. За минулий рік 52% всього озброєння військової техніки виробили саме приватні виробники, — зазначив він.

На сьогодні в оборонці працюють понад 300 тисяч працівників, задіяних у виробництві, проєктуванні, модернізації та ремонті озброєння і військової техніки.

В Україні запустили виробництво нових зразків озброєння, зокрема ракетного. Як розповів Герман Сметанін, в Україні з’явилися крилаті ракети й клас таких нових принципово ракет, як ракети-дрони — «Паляниця», «Пекло», «Рута» та «Барс».

— Також минулого року ми виробили 2,4 млн одиниць мінометних та артилерійських пострілів. У артилеристів на озброєнні з’явилася нова версія САУ «Богдана» — причіпна. На сьогодні ми виробляємо, більше самохідних та причіпних артилерійських установок, ніж всі разом взяті країни вільного світу, — додав міністр.

Під час брифінгу «Українська зброя 2024» Герман Сметанін повідомив, що український ОПК з 2022 року збільшив виробництво бронетехніки в 30 разів.

FPV-дронів в Україні за 2024 рік було вироблено 2,2 млн одиниць. Зараз Україна може виготовити близько 10 млн FPV-дронів на рік.

— Найголовніше — локалізація компонентів, які на сьогодні вже виробляються на території України. Це і мотори, і плати ініціації. Ми почали складальне виробництво камер для FPV дронів. По діпстрайках (дрони-камікадзе, здатні вражати цілі на відстані, що складає сотні й навіть тисячі кілометрів) ми їх випустили у 22 рази більше торік, ніж у 2023-му. На цей рік маємо задачу виробити 30 000 протягом року. Зараз ми знаходимося в графіку виробництва і цей показник також буде досягнутий у цьому році, — зазначив Герман Сметанін.

Він додав, що також суттєво зросло виробництво засобів РЕБ — в 340 разів. А наземних роботизованих комплексів виробили в 15 разів більше, ніж у 2023 році.

— Щодо інновацій, минулого року у нас в Україні з’явилось 324 нових кодифікованих розробки — таких як ракетодрон, «Довгий Нептун». Почали виробництво 155-мм артилерійських пострілів, 60-мм мін натівського зразка. Почали використовувати штучний інтелект в нашому озброєнні, — додав міністр.

На конференції «Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК» було вперше показано відео випробувань лазерної зброї — комплексу «Тризуб», який може збивати літаки на відстані до 5 км. Як зазначив під час презентації новітньої розробки Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, Україна входить в п’ятірку держав, які мають лазерну зброю.

Комплекс «Тризуб» може знищувати ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3 км, а гелікоптери, літаки та розвідувальні безпілотники — на відстані до 5 км.

— Українська розробка також здатна засліплювати дрони окупантів, крилаті ракети, вертольоти й літаки на дистанції до 10 км. Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо не помиляюся, п’ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки, і ми зараз на шляху до того, щоб його масштабувати й підсилювати. Він дійсно працює, він дійсно є, — сказав Сухаревський.

Виробництво безпілотників в Україні зросло у 10 разів — Шмигаль

Нагадаємо, наприкінці лютого «Кременчуцький Телеграф» писав з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що у січні 2025 року виробництво безпілотників в Україні зросло в 10 разів порівняно з січнем 2024 року. Також за останні два роки суттєво збільшилися обсяги виробництва іншої військової техніки та боєприпасів:

артилерія — у 3 рази

бронетранспортери — у 5 разів

протитанкова зброя — у 2 рази

боєприпаси — у 2,5 раза.

Глава уряду також наголосив, що Україна самостійно виробляє близько третини від необхідної зброї, а завдання уряду — довести цей показник щонайменше до половини. Для цього у 2025 році виділено рекордні кошти на модернізацію оборонно-промислового комплексу та закупівлю озброєння.

Україна удесятеро збільшила виробництво FPV-дронів та переважає за цим показником РФ

Тоді ж перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що у виробництві безпілотників Україна наближається до самозабезпечення, виготовляючи до 200 тисяч FPV-дронів щомісяця, тоді як на початку 2024 року кількість ударних, що застосовувалися для ураження противника, становила близько 20 тисяч на місяць.



Наприкінці минулого року Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2024 році виробила перші сто одиниць ракетного озброєння, а також значно збільшила виробництво снарядів, гармат, дронів й буде й далі нарощувати виробництво власної зброї

«Кременчуцький Телеграф» ще в серпні 2024 року повідомляв, що понад 95% дронів для ЗСУ виробляються в Україні. Їх виробництво постійно зростає — майже 300 українських компаній займаються виготовленням різних типів дронів.

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Ми також писали, що відбулося перше успішне бойове застосування «Паляниці», яка продемонструвала новий рівень можливостей української оборони.