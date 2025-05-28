Борги перед «Полтаватеплоенерго»: для лікарень Кременчука потрібно понад 7 млн грн — департамент охорони здоров’я

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 106

У Кременчуці департамент охорони здоров’я просить у міста додаткові понад 7 мільйонів гривень на погашення основної заборгованості та штрафів лікарень перед комунальним обласним підприємством «Полтаватеплоенерго». Про це стало відомо під час депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 28 травня.

За словами очільника відомства Максима Середи, нині щодо медзакладів «тривають апеляційні провадження».

— Ми сподіваємось на позитивний результат. Але якщо результат буде негативний, то нам потрібен резервний фонд коштів на погашення […] зараз для того, щоб у нас була можливість розрахуватись без блокування рахунків, — розповів Середа.

Він додав, що таке прохання обґрунтоване досвідом ЦПМСД № 1, коли з медзакладу стягнули понад 1 млн грн за тепло на користь «Полтаватеплоенерго». Ці витрати не передбачались — гроші планували витратити на зарплати працівникам ЦПМСД № 1 у квітні. Департамент звертався до міста, щоб поновити цю суму у бюджеті медзакладу.

Додамо, що із квітня компанія «Полтаватеплоенерго» перестала постачати тепло та гарячу воду жителям лівобережної частини Кременчука. Це пов’язано з тим, що майно виробничого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» Полтавська обласна рада передала з комунальної у державну власність.

Підприємство обслуговувало абонентів з листопада 2022 року, коли Кременчуцька ТЕЦ зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетних ударів.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».