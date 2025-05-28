«Кремінь»: без тренера і без команди. Майбутнє — в густому тумані?

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 140

Кременчуцький «Кремінь», який у наступному році відзначатиме 40-річчя від дня заснування команди саме з такою назвою, і який вписав свою досить яскраву сторінку навіть в історію елітного дивізіону українського футболу (сезони 1992-1996/1997), залишився і без головного тренера, і фактично без команди. Після завершення напевно одного з найневдаліших сезонів в своїй історії — у 2024/2025 році команда посіла останнє місце з 18-ти команд першої ліги. Таким чином «Кремінь» понижується у класі, опускаючись до другої ліги.

Подібне у футбольній «біографії» «Кременя» трапляється втретє. Кременчужани опускалися з першої ліги до другого дивізіону у сезоні 1998- 1999 років — 17 місце з 20-ти команд, у 2016-2017 — 16-е з 18-ти, і ось нинішнього сезону — 18-е місце з 18-ти команд.

У 23 матчах чемпіонату «Кремінь» набрав лише 14 очок, здобувши три перемоги, п’ять матчів звів до нічиєї та 15 зустрічей програв. Щодо перемог, то не варто забувати, що лише дві з них здобуті безпосередньо на полі, третя — то технічна поразка «Маріуполя», котрий через фінансові причини не зміг зіграти з «Кременем».

Після останнього матчу цьогорічного чемпіонату з хмельницьким «Поділлям», коли у Горішніх Плавнях «Кремінь» поступився супернику з рахунком 0:2, через кілька днів відбулася зустріч головного тренера Ігоря Климовського з керівництвом клубу. У ході розмови від керманичів «Кременя» не надійшла пропозиція Ігорю Петровичу продовжити роботу з командою, хоча й претензії до його роботи не висловлювалися. А оскільки термін контракту з ним закінчився, то співпраця Ігоря Климовського з «Кременем», яка тривала без кількох місяців два роки, завершилася. Ігор Петрович залишив Кременчук і зараз перебуває у пошуку нового місця роботи.

Його призначили головним тренером у вересні 2023 року. Під керівництвом Ігоря Климовського кременчужани зіграли 43 матчі. Це 7 перемог, 11 нічиїх та 25 поразок.

Ще взимку Ігор Петрович підтвердив, що перед командою у цьому сезоні стоїть одне й те ж завдання — зберегти прописку у першій лізі. Однак всі добре розуміли, що досягти цього буде надзвичайно важко. Надто чутливим був організаційний удар, який команда зазнала у грудні 2024 року. Тоді рішенням керівництва клубу команду практично розпустили, припинивши дію контрактів з футболістами. Гравці отримали право самостійно шукати нові команди.

Ігорю Климовському та його штабу довелося «ліпити» команду по-новому. Із тих, хто не знайде собі нову команду та повернеться до «Кременя», і запрошувати новачків. А враховуючи фінансову обмеженість, зібрати футболістів, котрі б були конкурентними у першій лізі, що зрозуміло, не вдалося. Команда напевно останньою серед колективів ліги після зимових канікул розпочала підготовку до відновлення сезону. Все це не могло не вплинути на підсумковий результат — сумне, останнє місце.

Услід за головним тренером контракти з клубом закінчилися і у футболістів. За нашою інформацією, практично всі вони зайняті думками про пошук для себе іншого, вже не кременчуцького шляху у футболі. З огляду на все це перспективи команди у сезоні 2025\2026 років мають дуже туманний вигляд. Якщо вони взагалі є, ті перспективи.