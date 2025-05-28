Юрій Шаповалов придбав партію для місцевих виборів та шукає місце у новій політсилі для роботи в парламенті — «ПолітБавовна»

Сьогодні, 18:09 Переглядів: 243 Коментарів: 1

Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов готується до наступних виборів. Як місцевих, так і парламентських. Для перших він нещодавно «прикупив» нікому не відому партію «Місто життя». А для майбутніх парламентських виборів шукає собі місце у новій політичній силі, адже депутатська група «Партія «За майбутнє» у Верховній Раді, членом якої наразі є Юрій Шаповалов, фактично розвалилася. І шансів у цієї партії, яку пов’язують з Ігорем Коломойським, потрапити до наступного складу парламенту практично немає. Про це повідомляє «ПолітБавовна».

— Вітаємо народного депутата від Майбаху Юрія Шаповалова із придбанням нової партії. ПолітБавовні інсайдять, що Шаповалов прикупив невідому нікому архівну партію «Місто життя» і провів її ребрендинг. Тепер партія Шаповалова носить горду назву «Полтавщина» із реєстрацією у Кременчузі. Будуть іти на місцеві вибори. Першочергово — місцевий «Майбах». Готують фундамент, кошти є. У парламент Шаповалов піде від іншої політсили. Поки торгуються, — написали в «ПолітБавовні».

Ми знайшли інформацію щодо цієї партії. Як зазначає «Опендатабот», партія «Місто життя», була заснована 1 грудня 2020 року, за адресою місто Київ, вул. Туполєва Академіка, будинок 16-ж, кв. 52. Керівником партії раніше був Середа Віктор Васильович. А 4 місяці тому її перейменували на Політичну партію «Полтавщина» з адресою реєстрації: м. Кременчук, вулиця Софіївська, будинок 84, кв. 15. Керівником партії зазначена Шенгур Олександра Дмитрівна.

Чи можна довіряти чуткам

Інформація «ПолітБавовни» викликає довіру тому, що теперішня владна команда у Кременчуці має одну характерну особливість — регулярну зміну партійних прапорів залежно від політичної ситуації в країні.

Більшість із них розпочинали свій шлях з «БЮТ» — народним депутатом від цієї політичної сили у 2007-2011 роках був Олег Бабаєв. Відповідно і Віталій Малецький, Микола Бокован та багато інших членів теперішньої владної команди тоді були «бютівцями» — депутатами міської та районних рад від цієї політичної сили.

Після обрання Бабаєва мером Кременчука восени 2010 року та приходу до влади в Україні Віктора Януковича, місцеві чиновники, щоб не залишатися в опозиційній політсилі, терміново заснували у Кременчуці свій політичний проєкт — партію «Поруч». Під її прапорами вони пішли на чергові місцеві вибори 2015 року і здобули перемогу. Фракція цієї партії у Кременчуцькій міській раді тоді була найчисельнішою — 7 депутатів на чолі з Миколою Бокованом, який наразі є помічником народного депутата Юрія Шаповалова.

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На місцевих виборах 2020 року про «Поруч», яка на той час втратила довіру виборців, забули, й зробили ставку на партію «За майбутнє». Чергова зміна партійних прапорів була зрозумілою, адже фактичний керівник міста народний депутат Юрій Шаповалов, обраний від Кременчука, на той час у парламенті увійшов до складу депутатської групи «Партія «За майбутнє». А міський голова Кременчука Віталій Малецький очолив місцеву організацію цієї партії.

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Готуючись до чергових місцевих виборів Юрій Шаповалов та його команда можуть спробувати повторити успішну виборчу кампанію 2015 року, вирушивши на місцеві вибори під свіжими прапорами нікому невідомої та поки нічим не заплямованої політичної партії з перспективною назвою «Полтавщина».

Під чиїми прапорами до парламенту балотуватиметься Юрій Шаповалов

Партія з такою гарною назвою та при наявності необхідного ресурсу цілком може виправдати сподівання Юрія Шаповалова та Віталія Малецького на збереження контролю над Кременчуком та забезпечення значного представництва в обласній раді. Проте, це потребує підтримки політичних гравців загальноукраїнського виміру. Юрій Шаповалов за час своєї роботи у Верховній Раді встиг змінити декілька партійних фракцій зважаючи на політичну ситуацію й наразі знаходиться у пошуку нової, до якої можна буде вступити, та від якої можна буде отримати відповідну підтримку його представникам на чергових місцевих виборах.

Адже, як пишуть ЗМІ та точно визначила у своєму повідомленні «ПолітБавовна», депутатська група «Партія «За майбутнє» у Верховній Раді знаходиться на межі розпаду. А її керівники та спонсори Ігор Палиця та Ігор Кривецький працюють над «Новим проєктом».

— Фіксуємо розвал партії «Майбах», про що ми попереджали давно, ще у липні 2024-го. Бо Ігор Петрович будує новий проєкт. Спостерігаємо, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Юрій Шаповалов кілька років був депутатом Кременчуцької міської ради, а на парламентських виборах у жовтні 2012 року його обрали до Верховної Ради по мажоритарному виборчому округу в Кременчуці. На вибори він йшов, як безпартійний. Але міським головою тоді був Олег Бабаєв, який його всіляко підтримував. То ж він йшов на вибори, як представник команди мера Кременчука.

У новому парламенті Юрій Шаповалов одразу вступив до фракції «Партії регіонів», хоча формально залишався безпартійним. У лютому 2014 року, після втечі Віктора Януковича з країни, він вийшов з цієї фракції.

Ексклюзив: Юрій Шаповалов виходить із фракції Партії регіонів

На позачергових виборах У 2014 році Юрія Шаповалова обирають народним депутатом вдруге. У Верховній Раді він приєднався до депутатської групи «Воля народу», яку пов’язували з олігархами.

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У жовтні 2016 року він вийшов із цієї парламентської групи, а у лютому 2017 року приєднався до групи «Відродження».

Нардеп Юрий Шаповалов вошёл в депутатскую группу партии «Відродження»

На парламентських виборах у липні 2019 року Юрій Шаповалов пройшов до парламенту знову по 146-му виборчого округу у Кременчуці. Цього разу він приєднався до депутатської групи «Партія «За майбутнє», яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Які прапори та яку політичну силу обере Юрій Шаповалов на наступних виборах поки не знає ніхто. Можливо й він сам цього ще не знає, адже веде переговори. І наявність своєї політичної партії для участі у місцевих виборах для нього є дуже важливим, адже забезпечує збереження контролю над місцевою владою та підвищує політичну вагу на загальноукраїнському рівні.

Тож спостерігаємо.