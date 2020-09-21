Малецкий и компания бросили бедный маленький «Поруч» и ушли в «За майбутнє»

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 618 Коментарів: 1

Партия «За майбутнє» представила списки кандидатов (42) в Кременчугский горсовет. Кременчугская городская территориальная избирательная комиссия их уже зарегистрировала.





«За майбутнє» – та самая партия, которая выдвинула кандидатом в мэры Кременчуга Виталия Малецкого. Он возглавил её городскую парторганизацию.





До того, как стать членом ПП «За майбутнє», Малецкий был лидером партии «Поруч». Это региональная партия, её создали в 2015 году, под выборы мэра Кременчуга. После выборов лидер этой партии стал мэром, а её члены заняли руководящие посты в исполкоме и его структурных подразделениях, а также стали депутатами горсовета.





Сегодня этих топ-партийцев из «Поруч» можно увидеть в списках партии «За майбутнє» в Кременчугский горсовет. Вот первая десятка:





1. Малецкий Виталий

2. Бокован Николай

3. Мирошниченко Валерий

4. Проценко Зинаида

5. Сергиенко Татьяна

6. Макаров Андрей

7. Угнич Григорий

8. Калашник Александр

9. Мирошниченко Кристина

10. Чернышова Виктория





Малецкий – мэр Кременчуга и бывший лидер партии «Поруч».



Бокован – депутат горсовета, глава фракции «Поруч» в горсовете, помощник-консультант нардепа Шаповалова.





Мирошниченко – начальник юридического департамента исполкома, член партии «Поруч».



Проценко – депутат горсовета, член фракции «Поруч» в горсовете, жена вице-мэра Руслана Проценко (он тоже член партии «Поруч», сперва стал депутатом, оттуда ушел на повышение – в вице-мэры).



Сергиенко – депутат горсовета, член фракции «Поруч». Пять лет (2015-2020 гг.) в горсовете она просидела молча.



Макаров – член партии «Поруч», начальник управления по делам семьи и детей исполкома. В 2015 году он сперва стал депутатом-членом фракции «Поруч», потом пошел на повышение – возглавил управление.



Угнич – член партии «Поруч», директор коммунального детского лагеря отдыха «Звездный».



А вот восьмой номер списка – Александр Калашник – не член партии «Поруч». Он – депутат горсовета, член фракции ВО «Батьківщина». На сайте горсовета он до сих пор числится членом партии «Батьківщина». Работает Александр Калашник директором коммунального квартирного управления. Судя по всему, тут произошла внутрисемейная рокировка – его папа депутат Виктор Калашник теперь баллотируется в горсовет по спискам «Батьківщини», а сына, во избежание путаницы, переместили в списки «За майбутнє».



Девятый номер списка – Кристина Мирошниченко – советник мэра. А десятый – Виктория Чернышова – главный специалист по работе с демобилизованными участниками АТО департамента соцзащиты (структурное подразделение исполкома).









Фото на память

Как видите, бедная маленькая партия «Поруч» осталась без своих выдающихся топ-партийцев. А как всё романтично начиналось в 2015 году. Сперва напустили фиолетового тумана, потом подключили знаменитого аиста Гришу:





Перед выборами мэра в 2015-м в Кременчуге сперва появились вот такие борды – знаменитый аист Гриша пришел к памятнику Бабаева, стоит, грустит, а над ними на фиолетовом фоне слово «поруч».





Потом их сменили вот такие борды. Гришу снова эксплуатируют по полной, но вместо памятника Бабаева появилась фамилия конкретного кандидата в мэры – Виталия Малецкого. Малецкий-то мэром стал, а что стало с Гришей? После выборов он исчез. Жив ли? Во всяком случае, верный Гриша не появлялся на бордах других партий.





Осталось напомнить, куда ушли топы из «Поруч». Они ушли в очень «жирную» партию «За майбутнє», которую связывают с Игорем Коломойским. Возглавляет её человек Коломойского Игорь Палица. Сейчас Палица регулярно мелькает в эфире политического ток-шоу на телеканале «1+1». Кременчугский нардеп Шаповалов стал членом политсовета партии «За майбутнє» и возглавил её областную парторганизацию. Партия выдвинула не только 42 кандидата в Кременчугский горсовет, но и 46 кандидатов в Кременчугский райсовет – список там впечатляющий. Об этом читайте позже.