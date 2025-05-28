У Кременчуці ще виділятимуть гроші на закупівлю книг — проєкт рішення

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Зі Стабілізаційного фонду виділятимуть ще 200 тисяч гривень

У Кременчуці депутати погодили виділити додаткові гроші на закупівлю книг для міських бібліотек. Відповідний проєкт рішення розглянули члени комісії з питань бюджету і фінансів 28 травня.

Зі Стабілізаційного фонду виділятимуть ще 200 тисяч гривень. Відомо, що до цього місто планувало закупити книг лише на 300 тисяч гривень. Як пояснила начальниця управління культури і туризму Ірина Вологодська, додаткові книги дозволять ще більше оновити бібліотечний фонд.

Тендер на закупівлю книг, орієнтовно на 300 тисяч гривень, оголосять найближчими днями, розповіла чиновниця. Далі питання доопрацьовуватимуть і оголосять ще один відповідний тендер на 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці депутатська комісія запропонувала збільшити фінансування на закупівлю книг, якщо у бюджеті громади знайдуться кошти.