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Кременчук, Освіта, Амстор

У Кременчуці відремонтували пошкоджений дитячий садок після ракетного удару по «Амстору»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 76

Ремонт зробили в рамках Програми розвитку ООН (ПРООН), проєкту «Ремонт шкіл у постраждалих від війни регіонах» та завдяки Уряду Німеччини

У Кременчуцькому закладі дошкільної освіти № 60 завершили капітальний ремонт. Там замінили вікна, відновили фасад та стелю, також облаштували укриття. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради. 

 

Як розповіли на Facebook-сторінці закладу, садочок був пошкоджений вибуховою хвилею після ракетного удару по торгівельному центру «Амстор» у червні 2022 року. Ремонт зробили в рамках Програми розвитку ООН (ПРООН), проєкту «Ремонт шкіл у постраждалих від війни регіонах» та завдяки Уряду Німеччини. За кошти Уряду Німеччини також закупили меблі для дитячих груп.

Зазначено, що за підтримки ПРООН минулого року відремонтували гімназію № 1 та облаштовано в ній нове укриття. Заклад також постраждав внаслідок ракетного обстрілу російської армії 27 червня 2022-го.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Амстор дитячий садок
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Амстор:

27 червня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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