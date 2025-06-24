На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 75-річного Григорія Маляренка

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Чоловік пішов з добу 20 червня і не повернувся

На Полтавщині правоохоронці розшукують зниклого безвісти 75-річного Григорія Маляренка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловік мешкає у селі Новооржицьке Лубенського району. 20 червня він пішов з дому і не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст близько 160 см, вік близько 75 років, середньої статури.

На момент зникнення був одягнений у сині спортивні штани, світлу футболку з поперечними темними смугами.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого чоловіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 050-440-82-76, 066-686-33-47, 102 або іншим зручним для вас способом.

Нагадаємо, на Полтавщині продовжують розшук 79-річного Петра Токаря.