На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 75-річного Григорія Маляренка

На Полтавщині правоохоронці розшукують зниклого безвісти 75-річного Григорія Маляренка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, чоловік мешкає у селі Новооржицьке Лубенського району. 20 червня він пішов з дому і не повернувся.
Прикмети зниклого: зріст близько 160 см, вік близько 75 років, середньої статури.
На момент зникнення був одягнений у сині спортивні штани, світлу футболку з поперечними темними смугами.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого чоловіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 050-440-82-76, 066-686-33-47, 102 або іншим зручним для вас способом.
Нагадаємо, на Полтавщині продовжують розшук 79-річного Петра Токаря.
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