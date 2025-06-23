У Полтаві продовжують розшукувати 79-річного Петра Токаря

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 121

У Полтаві правоохоронці прлдовжують розшукувати зниклого безвісти 79-річного Петра Токаря. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними поліції, чоловіка, ймовірно, могли бачити у селі Ватажкове Полтавського району.

Раніше повідомлялося, що Петро Токар зник 10 червня: близько 11.00 він пішов з дому у справах і не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст близько 170 см, на вигляд близько 75-85 років, волосся сиве, коротке, худорлявої статури.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування чоловіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами

(0532) 51-71-02, (0532) 51-77-55, 050-606-29-19 або 102.