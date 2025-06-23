У Полтаві продовжують розшукувати 79-річного Петра Токаря

У Полтаві правоохоронці прлдовжують розшукувати зниклого безвісти 79-річного Петра Токаря. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними поліції, чоловіка, ймовірно, могли бачити у селі Ватажкове Полтавського району.
Раніше повідомлялося, що Петро Токар зник 10 червня: близько 11.00 він пішов з дому у справах і не повернувся.
Прикмети зниклого: зріст близько 170 см, на вигляд близько 75-85 років, волосся сиве, коротке, худорлявої статури.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування чоловіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами
(0532) 51-71-02, (0532) 51-77-55, 050-606-29-19 або 102.
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