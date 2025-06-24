Смажені кабачки в яйці — готуємо смачно з газетою «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 07:03
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Смачна сезонна страва до вашого столу
Складові:
2 середні кабачки
2 яйця
За смаком сіль, перець, паприка копчена, часник, мелений сухий
300 мл олія для смаження
- Кабачки ріжемо повздовж пополам, потім кожну половинку ще пополам. Ріжемо так, щоб 1 см лишався до краю, і робимо ніби ніжки у восьминога.
- Приправляємо: сіль, перець чорний, паприка копчена, часник мелений.
- Збиваємо 2 яйця, сіль, перець, паприка, часник сушений - всього потроху.
- Далі кабачки обвалюємо в борошні, в збитому яйці і смажимо до готовності.
- Готові кабачки викладаємо на паперові рушники. Смак чудовий, смакує з будь-яким гарніром або як самостійна страва, яку можна вживати з улюбленим сметанним чи майонезним соусом.
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