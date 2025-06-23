На Полтавщині чоловік повернув державі землю з курганами вартістю 152 млн

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Ділянки з пам’ятками бронзової доби й козацького часу вийшли з приватної власності після позову прокуратури

На Полтавщині житель Ланнівської громади повернув у власність держави три земельні ділянки історико‑культурного призначення, на яких розташовані стародавні кургани. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Відомо, що кургани загальною площею 0,49 га та вартістю майже 152 млн грн знаходяться в межах сільськогосподарської ділянки площею понад 28,5 га, що перебувала у приватній власності. За обліковими картками, вік курганів датується від III тисячоліття до н. е. до XVII століття — включно з енеолітом, скіфським та козацьким періодами.

Після позову Решетилівської окружної прокуратури відповідач замовив технічну документацію з землеустрою та провів межування земель, виключивши з ділянки території, де знаходяться кургани. Таким чином кургани залишилися за межами приватної власності. Оскільки вимоги прокуратури були добровільно виконані відповідачем, суд закрив провадження у справі.

Нагадаємо, цьогоріч у квітні Решетилівська прокуратура домоглася повернення до громади 629 га лісу — рішення стосувалося фермерського господарства, яке порушило умови оренди та завдало збитків на 18 млн грн.