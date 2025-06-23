У Полтаві реорганізовують обласну інфекційну лікарню: майно передають протитуберкульозному диспансеру

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Процес реорганізації обласної інфекційної лікарні запустили у квітні 2024 року

Полтавська обласна рада погодила безоплатну передачу майна обласної інфекційної лікарні до протитуберкульозного диспансеру. Таке рішення депутати ухвалили під час сесії 20 червня.

Йдеться про нерухомість, медобладнання, системи енергозабезпечення та інші матеріальні цінності загальною вартістю майже 64 млн грн.

Як пише «Полтавщина», передача усього майна та штату в оперативне управління диспансеру одразу з юридичною реорганізацією — це рекомендація Національної служби здоров’я України. При цьому, як повідомив депутат облради Олександр Кудацький, штат працівників інфекційної лікарні не скорочуватимуть, йдеться тільки про передачу майна. Процес приєднання мають завершити до 1 липня цього року.

Після затвердження рішення Полтавською обласною радою на найближчій сесії управління майном створить комісію з прийняття-передання.

Процес реорганізації обласної інфекційної лікарні запустили у квітні 2024 року за рішенням Полтавської облради, пише ЗМІСТ.

Медзаклад стане структурним підрозділом обласного протитуберкульозного диспансеру. Після приєднання вони працюватимуть як єдиний інфекційний центр стаціонарної допомоги.

Нагадаємо, Апеляційний суд відкрив провадження у справі проти Кременчуцької міської ради. Суд розгляне апеляцію щодо реорганізації лікарні «Придніпровська» за скаргою профспілки медзакладу.