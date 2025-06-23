Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 24 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 274, 3
пр. Громадянський, 3-19
пр. Луговий, 4, 10-25
пр. Зв’язковий, 3-8
пров. Андрія Ізюмова, 3-14
пров. Августина Волошина, 1-10
пров. Бакинський, 5/6, 5/7-8/8, 9-12
пров. Бар’єрний, 2/5, 6, 7-12
пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51
пров. Градизький, 4, 6, 10/7-30
пров. Грушевий, 2-28
пров. Дачний, 6А, 16, 28
пров. Західний, 5-8/9, 11-14
пров. Зв’язковий, 28-55/15
пров. Квітневий, 1-10
пров. Кооперативний, 4/35-33/5
пров. Липневий, 6-11
пров. Луговий, 2/25-19, 17-37
пров. Миклухо-Маклая, 18А, 19, 22
пров. Олексія Бутовського, 55-67
пров. Перекопський, 10
пров. Північний, 4
пров. Резервний, 13-23
пров. Сивашський, 4-21
пров. Січовий, 1/1-17
туп. 7-й Хорольський, 14
туп. Марка Жмайла, 3-8
туп. Спокійний, 1-14
туп. Урожайний, 2
туп. Юнатів, 1-7
вул. А-ра Сергеєва, 16-49/40
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Андрія Ізюмова, 1А-34А
вул. Ботанічна, 9, 9А, 9Б, 9В
вул. Богдана Хмельницького, 3А, 53-150
вул. Братів Тютюнників, 4-27
вул. Вітчизняна, 5-20
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Володимира Короленка, 3-13
вул. Гійома Боплана, 4-15/9, 38-78А, 77-92
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Ірпінська, 7-14
вул. Кагамлицька, 11/20, 40/23, 42/22
вул. Каховська, 1-47, 2А
вул. Кооперативна, 1-28/75, 19-50/4, 43/1-84, 77-112
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Лугова, 6-44
вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4
вул. Миколи Татарулі, 98А-134
вул. Нескорених, 15, 18, 20, 22/9
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Перекопська, 2
вул. Платухіна, 20-37
вул. Правобережна, 4, 38А-57/2
вул. Продольна, 3-17
вул. Проєктна, 4-35
вул. Раїси Кириченко, 34-93, 76-96/4
вул. Республіканська, 93, 93А, 93Б, 95, 100-138
вул. Романа Шухевича, 11-36
вул. Сержанта Мельничука, 78-125/1, 108-165/7
вул. Шістдесятників, 4А-15
вул. Юрія Кондратюка, 2-30А, 13А-74/23
вул. Юрія Липи, 3/3-16
пров. Уласа Самчука, 17, 18-32
пров. Чередницький, 4
вул. Чередницька, 30-79, 116А
туп. 7-й Хорольський, 14
вул. Лікаря О. Богаєвського, 37
вул. Миколи Татарулі, 98А-134
просп. Полтавський, 277-281,
просп. Свободи, 22Б, 22Г, 31, 54Г
вул. Богдана Хмельницького, 1В, 3Г, 3Д, 3Е
вул. Євгена Патона, 25
вул. Київська, 64-121
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Ярова, 1-7
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.