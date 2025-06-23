На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 66-річного Володимира Гавриленка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, чоловік мешкав у селі Березівка Лубенського району. У четвер, 19 червня, він поїхав з дому на велосипеді і не повернувся.
Прикмети зниклого: на вигляд 65-70 років, зріст близько 180 см, середньої статури, коротке сиве волосся.
На момент зникнення був одягнений у синій піджак, сірі штани, картуз та сірі шльопанці. При собі мав синю сумку.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування Володимира Гавриленка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 050-440-82-76, 066-686-33-47, 102 або іншим зручним для вас способом.
Доповнено:
У поліції повідомили, що чоловіка знайшли, з ним усе добре.
Нагадаємо, у Полтаві поліція продовжує розшук 79-річного Петра Токаря.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.