На Полтавщині розшукують зниклого безвісти Володимира Гавриленка (розшук припинено)

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Чоловік пішов з дому 19 червня і з того часу не повернувся

На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 66-річного Володимира Гавриленка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловік мешкав у селі Березівка Лубенського району. У четвер, 19 червня, він поїхав з дому на велосипеді і не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд 65-70 років, зріст близько 180 см, середньої статури, коротке сиве волосся.

На момент зникнення був одягнений у синій піджак, сірі штани, картуз та сірі шльопанці. При собі мав синю сумку.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування Володимира Гавриленка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 050-440-82-76, 066-686-33-47, 102 або іншим зручним для вас способом.

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У поліції повідомили, що чоловіка знайшли, з ним усе добре.

Нагадаємо, у Полтаві поліція продовжує розшук 79-річного Петра Токаря.



