У Полтаві поліція розшукує 79-річного Петра Токаря

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 184

Востаннє чоловіка бачили 10 березня — він пішов з дому і не повернувся

У Полтаві правоохоронці розшукують зниклого безвісти 79-річного Петра Токаря. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними поліції, про зникнення чоловіка повідомила місцева жителька. Як з'ясувалося, Петро Токар 10 червня близько 11.00 пішов з дому у справах і не повернувся.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування чоловіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами

(0532) 51-71-02, (0532) 51-77-55, 050-606-29-19 або 102.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці розшукували зниклого безвісти Сергія Маркова.