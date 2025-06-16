У Полтаві поліція розшукує 79-річного Петра Токаря

У Полтаві правоохоронці розшукують зниклого безвісти 79-річного Петра Токаря. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними поліції, про зникнення чоловіка повідомила місцева жителька. Як з'ясувалося, Петро Токар 10 червня близько 11.00 пішов з дому у справах і не повернувся.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування чоловіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами
(0532) 51-71-02, (0532) 51-77-55, 050-606-29-19 або 102.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці розшукували зниклого безвісти Сергія Маркова.
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