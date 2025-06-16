Минулого тижня на Полтавщині ремонтували автошляхи Хорол – Кременчук та Полтава – Олександрія

Протягом цього тижня запланований ремонт на ділянках доріг у Глобинській, Горішньоплавнівській, Кам’янопотоківській та інших громадах
Темп відновлення місцевих доріг на Полтавщині не зменшується. Минулого тижня бригади відремонтували ще 13 тис. м² дорожнього покриття. Фахівці активно працювали у 15 громадах. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
Протягом цього тижня запланований ремонт на ділянках доріг у Глобинській, Горішньоплавнівській, Гребінківській, Драбинівській, Заводській, Краснолуцькій, Новоселівській, Новосанжарській, Машівській, Лохвицькій, Чорнухинській, Кам’янопотоківській, Ромоданівській, Миргородській, Лубенській, Чутівській, Петрівсько-Роменській та Решетилівській територіальних громад.
З початку року на Полтавщині відновили 198 тис. м² доріг місцевого значення. Кошти на ремонт доріг спрямовуються як з обласного, так і з місцевих бюджетів.
Крім того, тривають роботи на автошляхах державного значення. За минулий тиждень фахівці відремонтували понад 37,5 тис. м² на автошляхах Н-08, М-22 Полтава — Олександрія, Т-17-16 Хорол — Кременчук, Р-67 Чернігів — Пирятин, Н-12 Суми — Полтава. Загалом із початку року оновлено понад 141,5 тис. м² державних доріг.
Нагадаємо, 9 червня ми писали, що на відновлення доріг у Полтавській області із резервного фонду держбюджету планують виділити 145,9 млн грн.
У березні ми повідомляли, що цьогоріч на ремонт та утримання доріг на Полтавщині планують виділити 254 млн грн.
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