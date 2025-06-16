Олена Шуляк
Олена Шуляк: Безбарʼєрність стає стандартом в Україні
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Полтавщина, Дороги & Дурні

Минулого тижня на Полтавщині ремонтували автошляхи Хорол – Кременчук та Полтава – Олександрія

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 173

 

Протягом цього тижня запланований ремонт на ділянках доріг у Глобинській, Горішньоплавнівській, Кам’янопотоківській та інших громадах

Темп відновлення місцевих доріг на Полтавщині не зменшується. Минулого тижня бригади відремонтували ще 13 тис. м² дорожнього покриття. Фахівці активно працювали у 15 громадах. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Протягом цього тижня запланований ремонт на ділянках доріг у Глобинській, Горішньоплавнівській, Гребінківській, Драбинівській, Заводській, Краснолуцькій, Новоселівській, Новосанжарській, Машівській, Лохвицькій, Чорнухинській, Кам’янопотоківській, Ромоданівській, Миргородській, Лубенській, Чутівській, Петрівсько-Роменській та Решетилівській територіальних громад.

З початку року на Полтавщині відновили 198 тис. м² доріг місцевого значення. Кошти на ремонт доріг спрямовуються як з обласного, так і з місцевих бюджетів.

Крім того, тривають роботи на автошляхах державного значення. За минулий тиждень фахівці відремонтували понад 37,5 тис. м² на автошляхах Н-08, М-22 Полтава — Олександрія, Т-17-16 Хорол — Кременчук, Р-67 Чернігів — Пирятин, Н-12 Суми — Полтава. Загалом із початку року оновлено понад 141,5 тис. м² державних доріг.

— Продовжуємо системну роботу задля безпеки та комфорту на автошляхах Полтавщини, - зазначив Володимир Когут.

 

Нагадаємо, 9 червня ми писали, що на відновлення доріг у Полтавській області із резервного фонду держбюджету планують виділити 145,9 млн грн

У березні ми повідомляли, що цьогоріч на ремонт та утримання доріг на Полтавщині планують виділити 254 млн грн.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА ремонт доріг Полтавська область
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.

E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх