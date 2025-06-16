На Миргородщині 25-річний чоловік викрав скутер: йому повідомили про підозру

На Полтавщині чоловік вкрав у жінки скутер — йому повідомили про підозру. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, до них із заявою звернулася жителька Заводської громади. Вона повідомила, що у неї викрали скутер
Suzuki. Під час проведення оперативно-розшукових слідчих дій поліціянтам вдалося розшукати ймовірного зловмисника — ним виявився 25-річний місцевий мешканець.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом вчинене з проникненням у приміщення чи інше сховище) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
У разі визнання винним чоловікові може загрожувати від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.
Нагадаємо, на Полтавщині до 5 років тюрми засудили чоловіка, який обікрав щонайменше три будинки.
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