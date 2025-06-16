Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа завоювала «золото» на чемпіонаті України

Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа вкотре виборола перемогу на чемпіонаті України. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де спортсменка навчається.
Змагання відбувалися 12 та 13 червня у Львові серед юнаків та дівчат 16-17 років.
За результатами чемпіонату Валерія посіла І місце у потрійному стрибку з результатом 12 м 13 см.
Готувала легкоатлетку до змагань тренерка Вікторія Козлова.
Нагадаємо, у травні Валерія Лапа виборола два II місця на чемпіонаті України (стрибки у довжину, потрійні стрибки). Також наприкінці квітня Валерія Лапа виборола перемогу в обласному чемпіонаті, у змаганнях зі стрибків у довжину. А торік у червні на чемпіонаті України спортсменка так само посіла І місце у потрійному стрибку з результатом 11 м 88 см.
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