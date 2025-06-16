Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа завоювала «золото» на чемпіонаті України

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 158

Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа вкотре виборола перемогу на чемпіонаті України. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де спортсменка навчається.

Змагання відбувалися 12 та 13 червня у Львові серед юнаків та дівчат 16-17 років.

За результатами чемпіонату Валерія посіла І місце у потрійному стрибку з результатом 12 м 13 см.

Готувала легкоатлетку до змагань тренерка Вікторія Козлова.

Нагадаємо, у травні Валерія Лапа виборола два II місця на чемпіонаті України (стрибки у довжину, потрійні стрибки). Також наприкінці квітня Валерія Лапа виборола перемогу в обласному чемпіонаті, у змаганнях зі стрибків у довжину. А торік у червні на чемпіонаті України спортсменка так само посіла І місце у потрійному стрибку з результатом 11 м 88 см.