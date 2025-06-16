Завтра ремонтуватимуть Крюківський міст — рух автотранспорту може бути ускладнений

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Завтра, 17 червня, на мостовому переході через Дніпро проводитимуть аварійно-ремонтні роботи з відновлення бокового тротуару автопроїжджої частини. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Дорогу ремонтуватимуть з лівого боку — у напрямку руху з Кременчука на Крюків. Ремонт розпочнеться з 9.00. Під час його проведення для учасників дорожнього руху будуть застосовані всі заходи безпеки.

— Просимо взяти до уваги цю інформацію та заздалегідь спланувати маршрут руху мостовим переходом, адже ремонтні роботи можуть дещо вплинути на щоденний графік пасажирів і водіїв автотранспорту, — йдеться у повідомленні.