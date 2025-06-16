Завтра ремонтуватимуть Крюківський міст — рух автотранспорту може бути ускладнений

Жителям правобережжя та автомобілістам варто врахувати можливі затримки плануючи свій маршрут мостовим переходом
Завтра, 17 червня, на мостовому переході через Дніпро проводитимуть аварійно-ремонтні роботи з відновлення бокового тротуару автопроїжджої частини. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.
Дорогу ремонтуватимуть з лівого боку — у напрямку руху з Кременчука на Крюків. Ремонт розпочнеться з 9.00. Під час його проведення для учасників дорожнього руху будуть застосовані всі заходи безпеки.
Нагадаємо, на початку року міст перекривали на три дні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.