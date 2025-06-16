У Кременчуці депутат міськради закликав скасувати закупівлю автомобілів для чиновників

Депутат Кременчуцької міськради Богдан Лазоренко оприлюднив звернення до т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута з вимогою скасувати закупівлю автомобілів для чиновників. Про це він повідомив у відео, яке опублікував у соцмережах.
Нагадаємо, що 4 червня виконавчий комітет міськради проголосував за виділення 5,5 млн грн зі Стабілізаційного фонду громади на придбання п’яти нових авто Suzuki. Лазоренко зазначає, що рішення підтримали 8 із 13 членів виконкому: мер Віталій Малецький, його заступники Володимир Пелипенко, Тетяна Неіленко, Ольга Усанова, Дмитро Кравченко, секретар ради Юрій Гриценко, керуючий справами виконкому Руслан Шаповалов і староста Потоків Юрій Зоря.
Вже 12 червня закупівлю оприлюднили на Prozorro, ще до того, як її затвердила сесія міської ради 13 червня.
За його словами, ці кошти варто спрямувати на потреби ЗСУ, особливо після нещодавнього масованого обстрілу Кременчука, про який звітував сам Когут у всеукраїнських ЗМІ.
Депутат закликає очільника ОВА втрутитися та скасувати закупівлю як таку, що «не відповідає вимогам воєнного часу».
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