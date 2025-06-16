У Кременчуці депутат міськради закликав скасувати закупівлю автомобілів для чиновників

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 506

Він вимагає, щоб 5,5 млн грн передали ЗСУ, а не витрачали на Suzuki

Депутат Кременчуцької міськради Богдан Лазоренко оприлюднив звернення до т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута з вимогою скасувати закупівлю автомобілів для чиновників. Про це він повідомив у відео, яке опублікував у соцмережах.

Нагадаємо, що 4 червня виконавчий комітет міськради проголосував за виділення 5,5 млн грн зі Стабілізаційного фонду громади на придбання п’яти нових авто Suzuki. Лазоренко зазначає, що рішення підтримали 8 із 13 членів виконкому: мер Віталій Малецький, його заступники Володимир Пелипенко, Тетяна Неіленко, Ольга Усанова, Дмитро Кравченко, секретар ради Юрій Гриценко, керуючий справами виконкому Руслан Шаповалов і староста Потоків Юрій Зоря.

Вже 12 червня закупівлю оприлюднили на Prozorro, ще до того, як її затвердила сесія міської ради 13 червня.

— Володимире Миколайовичу, у Вас достатньо важелів впливу, щоб стати на заваді цій ганебній і абсолютно несвоєчасній закупівлі. Наша громада закликає Вас максимально оперативно розглянути цю закупівлю і вжити усіх заходів, щоб її скасувати з єдиним формулюванням – не відповідає вимогам воєнного часу, — заявив Лазоренко.

За його словами, ці кошти варто спрямувати на потреби ЗСУ, особливо після нещодавнього масованого обстрілу Кременчука, про який звітував сам Когут у всеукраїнських ЗМІ.

Депутат закликає очільника ОВА втрутитися та скасувати закупівлю як таку, що «не відповідає вимогам воєнного часу».