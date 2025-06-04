Транспортні засоби потрібні сучасні: Малецький прокоментував купівлю нових автівок для виконкому

Міський голова Кременчука Віталій Малецький прокоментував інформацію щодо придбання міськрадою 5 нових автомобілів марки Suzuki S-CROSS. Так на засіданні виконавчого комітету він заявив, що транспортні засоби використовуються для різних цілей.
Малецький зазначив, що їм необхідний сучасний транспорт, аби люди могли швидко та безпечно доїхати до тих місць, куди їм потрібно.
— Ці машини (ті, якими виконком користується зараз — ред.) проїхали вже по пів мільйона, деякі більше кілометрів, і потребують постійних ремонтів. Вони, на жаль, не завжди доїжджають після міжміських відряджень вчасно й у справному стані. Тому для цього й оновлюється транспортний парк.
Нагадаємо, зі Стабфонду Кременчуцької громади виділяють понад 4 млн 370 тисяч гривень на придбання та реєстрацію 4-х нових автомобілів для виконавчого комітету. Ще один автомобіль — за 1 млн 186 тисяч гривень — планують придбати для комунального підприємства «Квартирне управління».
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