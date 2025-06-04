Транспортні засоби потрібні сучасні: Малецький прокоментував купівлю нових автівок для виконкому

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 31 Коментарів: 1

Міський голова Кременчука Віталій Малецький прокоментував інформацію щодо придбання міськрадою 5 нових автомобілів марки Suzuki S-CROSS. Так на засіданні виконавчого комітету він заявив, що транспортні засоби використовуються для різних цілей.

— … У тому числі на потреби, пов’язані з забезпеченням транспортних перевезень не лише в рамках роботи виконавчого комітету, а й по інших завданнях, які ставляться перед нами нашими партнерськими організаціями, — пояснив він.

Малецький зазначив, що їм необхідний сучасний транспорт, аби люди могли швидко та безпечно доїхати до тих місць, куди їм потрібно.

— Ці машини (ті, якими виконком користується зараз — ред.) проїхали вже по пів мільйона, деякі більше кілометрів, і потребують постійних ремонтів. Вони, на жаль, не завжди доїжджають після міжміських відряджень вчасно й у справному стані. Тому для цього й оновлюється транспортний парк.

Нагадаємо, зі Стабфонду Кременчуцької громади виділяють понад 4 млн 370 тисяч гривень на придбання та реєстрацію 4-х нових автомобілів для виконавчого комітету. Ще один автомобіль — за 1 млн 186 тисяч гривень — планують придбати для комунального підприємства «Квартирне управління».







