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Кременчук, Дороги & Дурні

У Кременчуці обмежили рух фур у спеку

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 186

 Заборона діє, коли температура перевищує +28°C — патрульні контролюють ситуацію

У Кременчуці розпочався період сезонних обмежень для руху великогабаритного транспорту через підвищення температури повітря. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції міста.

Рух фур заборонено, коли температура перевищує +28°C. Обмеження стосуються транспортних засобів:

  • з загальною масою понад 24 тонни;
  • або навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Патрульні стежать за дотриманням правил дорожнього руху та нагадують водіям заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути порушень.

ПО ТЕМІ:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: обмеження руху фури патрульна поліція
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