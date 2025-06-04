У Кременчуці обмежили рух фур у спеку

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 186

У Кременчуці розпочався період сезонних обмежень для руху великогабаритного транспорту через підвищення температури повітря. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції міста.

Рух фур заборонено, коли температура перевищує +28°C. Обмеження стосуються транспортних засобів:

з загальною масою понад 24 тонни;

або навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Патрульні стежать за дотриманням правил дорожнього руху та нагадують водіям заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути порушень.