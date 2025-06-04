У Кременчуці обмежили рух фур у спеку

У Кременчуці розпочався період сезонних обмежень для руху великогабаритного транспорту через підвищення температури повітря. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції міста.
Рух фур заборонено, коли температура перевищує +28°C. Обмеження стосуються транспортних засобів:
Патрульні стежать за дотриманням правил дорожнього руху та нагадують водіям заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути порушень.
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