Верховна Рада схвалила законопроєкт, який дозволяє повернутися на військову службу чоловікам старше 60 років

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У висновках профільного парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки щодо цього законопроєкту зазначено, що Міноборони та Адміністрація ДПСУ його не підтримали

Сьогодні, 4 червня, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт № 13229, який передбачає можливість проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі (60 років). Рішення ухвалене одноголосно: «за» — 297 народних депутатів. Проти законопроєкту не проголосував жодний депутат, ніхто також не утримався під час голосування. Про це свідчать його результати на порталі Верховної Ради.

Разом з тим, як зазначено у висновках щодо цього законопроєкту профільного парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Міноборони та Адміністрація ДПСУ його не підтримали. Однак присутні на засіданні комітету представники Міноборони висловилися щодо можливості доопрацювання законопроєкту до другого читання з урахуванням висловлених міністерством пропозицій. А Генштаб ЗСУ в цілому підтримав цю законодавчу ініціативу, запропонувавши уточнити окремі положення законопроєкту.

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Як раніше писав «Кременчуцький Телеграф», законопроєкт № 13229 щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку, внесли на розгляд Верховної Ради 37 народних депутатів з різних парламентських фракцій та груп. Це значно підвищило можливість його швидкого ухвалення.

У пояснювальній записці до законопроєкту його метою названо «створення законодавчих підстав для прийняття на військову службу за контрактом строком на 1 рік у період дії воєнного стану за власним бажанням осіб, віком від 60 років, що визнані ВЛК придатними за станом здоров’я для проходження військової служби».

На думку його розробників, доцільно залучати осіб такої вікової категорії на небойові посади, де фізичне навантаження не є значним, але необхідні досвід, знання, дисципліна та відповідальність.

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У законопроєкті передбачено, що громадяни України, які досягли граничного віку перебування в запасі (60 років), можуть бути, за власним бажанням, повторно взяті на військовий облік військовозобов’язаних у разі наявності листа (письмової згоди) командира військової частини щодо прийняття їх на військову службу за контрактом.

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За наявності такого листа від командира військової частини, на військову службу за контрактом строком на 1 рік можуть бути прийняті особи, віком 60+, що визнані ВЛК придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого та старшого офіцерського складу.

Для осіб офіцерського складу можливість повернутися на військову службу пропонують надати лише тим, хто був звільнений з військової служби після 1 січня 2015 року і за погодження з Генеральним штабом ЗСУ.

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У контракті про проходження військової служби чоловіками віком 60+ пропонується встановити випробування строком 2 місяці. При цьому цей контракт може бути припиненим чи розірваним у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування, а також через службову невідповідність.

Зазначимо, що наразі для військовослужбовців з-поміж осіб рядового, сержантського, молодшого та старшого офіцерського складу граничний вік перебування на військовій службі встановлено до 60 років, а для осіб вищого офіцерського складу (генералів — ред.) — до 65 років.

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Нагадаємо, восени 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт № 10084, у якому пропонується також змінити норми закону «Про військовий обов’язок та військову службу» — підвищити граничний вік проходження військової служби в умовах воєнного стану, який наразі для більшості категорій військовослужбовців обмежений 60 роками. Ці обмеження під час дії воєнного стану пропонується прибрати. При цьому змінювати вікові обмеження на призов на військову службу у цьому законопроєкті не пропонується. Тож новий законопроєкт № 13229 його фактично доповнює.