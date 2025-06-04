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Надзвичайні новини

У Кременчуці судили чоловіка за систематичні знущання над співмешканкою

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 126

 

Кілька разів на кривдника складали адмінпротокол за скоєне, проте він продовжував знущатися з жінки

У Кременчуці судили чоловіка, який упродовж кількох років систематично кривдив співмешканку. Про це йдеться у вироку Автозаводського райсуду від 29 травня.

У матеріалах справи зазначено, що починаючи із 2020 року обвинувачений щонайменше 5 разів вчиняв щодо співмешканки домашнє насильство: ображав її нецензурними словами, погрожував фізичною розправою та прикладав фізичну силу. Кривдника неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, проте він відбувся лише штрафами розміром 170 гривень.

Останнє таке знущання правоохоронці зафіксували наприкінці березня цього року.

Відомо також, що обвинувачений та потерпіла уклали угоду про примирення ще на етапі досудового розслідування та узгодили покарання для обвинуваченого.

Суд затвердив угоду між сторонами. Чоловіка визнали винним у домашньому насиллі за ст. 126-1 Кримінального кодексу України. Йому призначили 1 рік пробаційного нагляду. 

Нагадаємо, нещодавно у Козельщині судили жінку, яка систематично знущалася з літнього батька.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: домашнє насильство суд вирок суду
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