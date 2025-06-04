Від початку війни на Полтавщині постраждали 10 пам’яток культури — Мінкульт

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Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджень зазнали культурні пам'ятки і в Кременчуці

Від початку повномасштабної війни на Полтавщині пошкоджень зазнали 10 культурних пам’яток. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури України.

Загалом культурні об'єкти пошкоджені чи зруйновані у 18 областях України. Це 1428 пам’яток культурної спадщини та 2302 об’єкти культурної інфраструктури.

До переліку об'єктів культурної інфраструктури відносять клубні заклади, бібліотеки, заклади мистецької освіти, музеї та галереї, театри, кінотеатри та філармонії, заповідники, парки, зоопарки, цирки, кіностудії. У громадах Полтавщини їх пошкоджено у близько 4% від загальної кількості громад в Україні.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару у Кременчуці 22 вересня 2023 року постраждало 7 пам’яток культурної спадщини, з них одна — національного значення.