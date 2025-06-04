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Кременчук, Гроші, Освіта

З бюджету Кременчука заплатять чергові півмільйона гривень боргів за позовами «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 158

 

За підрахунками департаменту освіти ще 14 навчальних закладів Кременчука мають борги перед «Полтаватеплоенерго» на загальну суму близько 798 тисяч гривень

Зі Стабілізаційного фонду міського бюджету Кременчука витратять понад півмільйона гривень на погашення суми боргу, штрафних санкцій та пені за позовами «Полтаватеплоенерго» до ліцею №30. Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів, яке відбулося сьогодні, 4 червня. Комісія розглянула проєкт рішення, що виносяться на затвердження виконавчого комітету. У рішенні йдеться про виділення зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади департаменту 505 тисяч гривень департаменту освіти на погашення суми боргу, штрафних санкцій, пені, 3% річних та судового збору за позовами «Полтаватеплоенерго» до ліцею №30.

На питання голови комісії Олександра Плескуна, скільки ще доведеться виділяти коштів з міського бюджету на погашення боргів та штрафів навчальних закладів за позовами «Полтаватеплоенерго», представниця департаменту освіти відповіла, що близько 798 тисяч гривень. І такі борги є ще по 14 закладам освіти Кременчука.

 

Нагадаємо, кременчуцькі дитячі садки та школи за вказівкою мерії понад два роки не сплачували послуги з постачання опалення та постачання гарячої води. За цей час борг перед компанією «Полтаватеплоенерго», що обслуговує лівобережжя замість зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ, склав понад 90 млн грн. «Полтаватеплоенерго» подало до суду на стягнення заборгованості. Суди зобов’язали комунальні заклади сплатити проігноровані рахунки за тепло та гарячу воду. Але за ці роки «набігли» й інші доплати — пеня, інфляційні витрати, 3% річних, судовий збір. В результаті, згідно з документом, який отримала редакція «Кременчуцького Телеграфа», місто має щонайменше 11,5 млн грн різних «штрафів» на додачу до оплати несплачених комунальних послуг.

Ми писали, що сьогодні постійна депутатська комісія Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів також погодила проєкт рішення виконкому щодо виділення майже 5,5 млн грн на придбання для виконкому 5-х нових автомобілів Suzuki S-CROSS.

Крім того, комісія підтримала проєкт рішення щодо виділення з міського бюджету Кременчука майже 3 млн грн на виплату зарплат медикам.

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З бюджету Кременчука заплатять півмільйона гривень штрафних санкцій комунальним закладам за позовами «Полтаватеплоенерго»

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада депутатська комісія Полтаватеплоенерго борги суди
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