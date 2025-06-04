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На зарплати медикам із міського бюджету Кременчука додатково виділять майже 3 млн грн

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 145

 

Причиною стало зменшення надходжень для медичних закладів від НСЗУ

Медичним закладам Кременчука бракує коштів на виплату зарплати своїм працівникам. Причиною стало зменшення надходжень від Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Через це їх буде додатково профінансовано з міського бюджету.

На засіданні постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів, яке відбулося сьогодні, 4 червня, розглянули три проєкти рішень, що виносяться на затвердження виконавчого комітету.

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади департаменту охорони здоров’я виділяється 1 млн 756 тис. грн на виплату зарплат працівникам Кременчуцькому перинатального центру.

Як пояснили на комісії, наразі зменшилася народжуваність, проте медичний заклад працює цілодобово, а НСЗУ виплачує кошти за кількість пологів. А за роботу лабораторії центру взагалі нічого не платить. Через це Кременчуцькому перинатальному центру до кінця року на виплату зарплат медичним працівникам не вистачає понад 1,7 млн грн.

Схожа ситуація виникла у центрах первинної медико-санітарної допомоги № 1 та №2, у яких зменшилися надходження від НСЗУ. Їм зі Стабілізаційного фонду пропонується виділити 561 тис. грн та 576 тис. грн відповідно.

Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що НСЗУ призупиняє оплати Кременчуцькому перинатальному центру через ненадання пояснень щодо ймовірного незабезпечення пацієнтів ліками. Наступного дня однією з причин цього назвали несвоєчасне внесення даних в електронну систему, а також ненадання інформаційної звітності про доходи та витрати центру за минулий рік.

Раніше ми писали, що лікарів-педіатрів центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 відправили у відпустку власним коштом через «певні труднощі», які виникають під час перепідписання угод з НСЗУ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада виконком перинатальний центр зарплати медиків
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