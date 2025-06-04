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Надзвичайні новини

На Полтавщині викрили підпільну точку продажу дизпального — вилучено 4 тисячі літрів

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 236

 Троє мешканців Лубенського району продавали пальне без документів поблизу міжнародної траси

Детективи Бюро економічної безпеки викрили трьох мешканців Лубенського району, які незаконно торгували дизельним пальним. Про це повідомили в ТУ БЕБ у Полтавській області.

Слідство встановило, що чоловіки купували, зберігали та продавали дизпаливо невідомого походження без ліцензії. Підпільну точку облаштували неподалік траси міжнародного значення, використовуючи нежитлові приміщення на автостоянці.

Під час обшуків детективи вилучили 4 тисячі літрів пального орієнтовною вартістю понад 200 тисяч гривень. Майно арештоване.

Фігурантам справи вже повідомлено про підозру, матеріали передані до суду.

Нагадаємо, що на Полтавщині суд ув’язнив чотирьох людей за підпільне виробництво тютюну.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: БЕБ дизельне паливо
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